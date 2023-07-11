"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом

Один із підрозділів ССО України у співпраці з побратимами з Сил оборони знищив 9 одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Сил спецоперацій



Деталі: Зазначається, що список ворожих втрат поповнили 2 одиниці 2С5 "Гіацинт", 2 одиниці 2С7 "Піон", станція радіоперешкод Р - 325У, станція РЕБ "Леєр", 2 одиниці комплексу П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста - 2Е2".

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"Протягом тижня оператори ССО вели полювання за важливою технікою окупанта. Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.Продовжуємо нищити окупантів скрізь, де б вони не були".