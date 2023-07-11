Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 18:27
Гіацинти, Піони, Малахіт: ССО показали вогняні жнива під Бахмутом
скриншот

Один із підрозділів ССО України у співпраці з побратимами з Сил оборони знищив 9 одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Сил спецоперацій

Деталі: Зазначається, що список ворожих втрат поповнили 2 одиниці 2С5 "Гіацинт", 2 одиниці 2С7 "Піон", станція радіоперешкод Р - 325У, станція РЕБ "Леєр", 2 одиниці комплексу П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста - 2Е2".



Дослівно: "Протягом тижня оператори ССО вели полювання за важливою технікою окупанта. Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.

Продовжуємо нищити окупантів скрізь, де б вони не були".

Реклама:
Теми: ССОБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ССО
"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: