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"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 18:27
Гіацинти, Піони, Малахіт: ССО показали вогняні жнива під Бахмутом
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Один із підрозділів ССО України у співпраці з побратимами з Сил оборони знищив 9 одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Сил спецоперацій

Деталі: Зазначається, що список ворожих втрат поповнили 2 одиниці 2С5 "Гіацинт", 2 одиниці 2С7 "Піон", станція радіоперешкод Р - 325У, станція РЕБ "Леєр", 2 одиниці комплексу П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста - 2Е2".



Дослівно: "Протягом тижня оператори ССО вели полювання за важливою технікою окупанта. Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.

Продовжуємо нищити окупантів скрізь, де б вони не були".

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Теми: ССОБахмут
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