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"Гиацинты", "Пионы", "Малахит": ССО показали огненную "жатву" под Бахмутом

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 18:27
Гиацинты, Пионы, Малахит: ССО показали огненную жатву под Бахмутом
скриншот

Одно из подразделений ССО Украины в сотрудничестве с собратьями из Сил обороны уничтожил 9 единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Отмечается, что список вражеских потерь пополнили 2 единицы 2С5 "Гиацинт", 2 единицы 2С7 "Пион", станция радиопомех Р - 325У, станция РЭБ "Леер", 2 единицы комплекса П-18 "Малахит" и комплекс "Каста - 2Е2".

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Дословно: "В течение недели операторы ССО вели охоту за важной техникой оккупанта. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии.

Продолжаем уничтожать оккупантов везде, где бы они ни были".

Темы: ССОБахмут
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