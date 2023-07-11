Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Гиацинты", "Пионы", "Малахит": ССО показали огненную "жатву" под Бахмутом

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 18:27
Гиацинты, Пионы, Малахит: ССО показали огненную жатву под Бахмутом
скриншот

Одно из подразделений ССО Украины в сотрудничестве с собратьями из Сил обороны уничтожил 9 единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Отмечается, что список вражеских потерь пополнили 2 единицы 2С5 "Гиацинт", 2 единицы 2С7 "Пион", станция радиопомех Р - 325У, станция РЭБ "Леер", 2 единицы комплекса П-18 "Малахит" и комплекс "Каста - 2Е2".

Реклама:

Дословно: "В течение недели операторы ССО вели охоту за важной техникой оккупанта. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии.

Продолжаем уничтожать оккупантов везде, где бы они ни были".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: