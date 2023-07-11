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НАТО схвалив амбітні оборонні плани: 300 тисяч військових у стані високої готовності

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 18:34
НАТО схвалив амбітні оборонні плани: 300 тисяч військових у стані високої готовності
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди".

Деталі: Як оголосив Столтенберг, члени НАТО схвалили "найбільш комплексні з часів холодної війни оборонні плани, спрямовані на боротьбу з двома ключовими загрозами, перед якими ми постали: Росія і тероризм".

Пряма мова Столтенберга: "Згідно з новими планами, НАТО має на меті розгорнути 300 тисяч військових у стані високого рівня готовності, включно із морськими й повітряними силами".

Деталі: За словами генсека Альянсу, для виконання оборонних планів лідери НАТО також схвалили новий план дій для нарощування оборонного виробництва, а також зобов’язались витрачати не менш як 2% ВВП на рік на оборону.

Десятиліттями НАТО не бачив потреби в широкомасштабних оборонних планах, оскільки вів невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважав, що пострадянська Росія не становить для Альянсу екзистенційної загрози.

Але війна Росії проти України змусила НАТО усвідомити, що він повинен мати напоготові оборонні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з таким супротивником, як Москва.

Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати.

Що було раніше: Перед цим Столтенберг анонсував, що саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії і тероризму.

Теми: НАТО
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