НАТО одобрил амбициозные оборонные планы: 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности

Лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе во вторник согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент "Европейской правды".

Детали: Как объявил Столтенберг, члены НАТО одобрили "наиболее комплексные со времен холодной войны оборонные планы, направленные на борьбу с двумя ключевыми угрозами, перед которыми мы оказались: Россия и терроризм".

Прямая речь Столтенберга: "Согласно новым планам, НАТО ставит цель развернуть 300 тысяч военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы".

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Детали: По словам генсека Альянса, для выполнения оборонных планов лидеры НАТО также одобрили новый план действий для наращивания оборонного производства, а также обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.

Десятилетиями в НАТО не видели потребности в широкомасштабных оборонительных планах, поскольку вели небольшие войны в Афганистане и Ираке и считали, что постсоветская Россия не представляет для Альянса экзистенциальной угрозы.

Но война России против Украины заставила НАТО осознать, что он должен иметь наготове оборонительные планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником, как Москва.

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Некоторое время Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Но в последний момент блокаду Турции удалось преодолеть.

Что предшествовало: Перед этим Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".