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НАТО одобрил амбициозные оборонные планы: 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 18:34
НАТО одобрил амбициозные оборонные планы: 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе во вторник согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент "Европейской правды".

Детали: Как объявил Столтенберг, члены НАТО одобрили "наиболее комплексные со времен холодной войны оборонные планы, направленные на борьбу с двумя ключевыми угрозами, перед которыми мы оказались: Россия и терроризм".

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Прямая речь Столтенберга: "Согласно новым планам, НАТО ставит цель развернуть 300 тысяч военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы".

Детали: По словам генсека Альянса, для выполнения оборонных планов лидеры НАТО также одобрили новый план действий для наращивания оборонного производства, а также обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.

Десятилетиями в НАТО не видели потребности в широкомасштабных оборонительных планах, поскольку вели небольшие войны в Афганистане и Ираке и считали, что постсоветская Россия не представляет для Альянса экзистенциальной угрозы.

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Но война России против Украины заставила НАТО осознать, что он должен иметь наготове оборонительные планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником, как Москва.

Некоторое время Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Но в последний момент блокаду Турции удалось преодолеть.

Что предшествовало: Перед этим Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТО
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