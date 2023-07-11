Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим

Президент Володимир Зеленський, який приїхав до Литви у вівторок для участі в саміті НАТО, наголосив на необхідності для Альянсу надати Україні членство.

Про це Зеленський сказав на концерті у Вільнюсі на підтримку членства України, передає кореспондент "Європейської правди".

Деталі: Голова держави підкреслив, що приїхав до Литви "з вірою у рішення, з вірю в сильний НАТО; у НАТО, який не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора".

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Пряма мова Зеленського: "І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішення, на які ми заслуговуємо, всі ми заслуговуємо, і які очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це велике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим".

Що було раніше:

Як повідомлялось, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України , що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства. Президент України Володимир Зеленський раніше жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".