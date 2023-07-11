Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 19:16
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский, который приехал в Литву во вторник для участия в саммите НАТО, отметил необходимость для Альянса предоставить Украине членство.

Об этом Зеленский сказал на концерте в Вильнюсе в поддержку членства Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Детали: Глава государства подчеркнул, что приехал в Литву "с верой в решение, с верой в сильный НАТО; в НАТО, который не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора".

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решения, которых мы заслуживаем. Все мы заслуживаем и которые ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее".

Что предшествовало:

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОЗеленскийУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: