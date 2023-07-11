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Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 19:16
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский, который приехал в Литву во вторник для участия в саммите НАТО, отметил необходимость для Альянса предоставить Украине членство.

Об этом Зеленский сказал на концерте в Вильнюсе в поддержку членства Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Детали: Глава государства подчеркнул, что приехал в Литву "с верой в решение, с верой в сильный НАТО; в НАТО, который не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора".

Прямая речь Зеленского: "И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решения, которых мы заслуживаем. Все мы заслуживаем и которые ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее".

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Что предшествовало:

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОЗеленскийУкраинавойна
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