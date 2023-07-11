Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 19:15
По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години
фото Getty Images

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Джерело: Telegram Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Реклама:

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: За пів години почалися відбої.

Що передувало:  Близько 15.00 вівторка по всій Україні вже оголошувалася повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала до 20 хвилин.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: