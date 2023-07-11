По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години
Вівторок, 11 липня 2023, 19:15
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.
Джерело: Telegram Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.
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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: За пів години почалися відбої.
Що передувало: Близько 15.00 вівторка по всій Україні вже оголошувалася повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала до 20 хвилин.
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