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По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 19:15
По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години
фото Getty Images

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Джерело: Telegram Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Оновлено: За пів години почалися відбої.

Що передувало:  Близько 15.00 вівторка по всій Україні вже оголошувалася повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К. Вона тривала до 20 хвилин.

Теми: повітряна тривога
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