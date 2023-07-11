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По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: длилась полчаса

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 19:15
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: длилась полчаса
фото Getty Images

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.

Источник: Telegram Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка.

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: Через полчаса начались отбои.

Что предшествовало: Около 15.00 вторника по всей Украине уже объявлялась воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К. Она длилась до 20 минут.

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Темы: воздушная тревога
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