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Навчання українців на F-16 почнуться в серпні в Данії, результати можуть бути за пів року

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 19:26
Навчання українців на F-16 почнуться в серпні в Данії, результати можуть бути за пів року
Фото: Getty Images

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau.

Деталі: Відповідно до домовленості, укладеної 11 державами на полях саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, "коаліція винищувачів" почне підготовку українських льотчиків на F-16 у серпні в Данії.

Як пояснив Поульсен, спершу "коаліція винищувачів" відбере українців, проведе мовну, теоретичну й практичну підготовку на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії.

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Пряма мова Поульсена: "Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30-40 людей".

Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що очікує побачити результати підготовки за шість місяців, пише агентство Reuters.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що в Румунії створять центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зокрема Україна.

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Теми: зброяУкраїнаНАТО
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