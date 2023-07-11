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Обучение украинцев на F-16 начнутся в августе в Дании, результаты могут быть через полгода

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 19:26
Обучение украинцев на F-16 начнутся в августе в Дании, результаты могут быть через полгода
Фото: Getty Images

Государства-участники "коалиции истребителей" согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau.

Согласно договоренности, заключенной 11 государствами на полях саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, "коалиция истребителей" начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

Детали: Как пояснил Поульсен, сначала "коалиция истребителей" отберет украинцев, проведет языковую, теоретическую и практическую подготовку на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии.

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Прямая речь Поульсена: "Для начала мы планируем подготовить две группы. Это всего 10-12 летчиков и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты. Это будет около 30-40 человек", – озвучил датский министр предварительные планы.

Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что ожидает увидеть результаты подготовки через шесть месяцев, пишет агентство Reuters.

Ранее стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники, в частности Украина.

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Темы: оружиеУкраинаНАТО
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