Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 20:00
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

Пряма мова Пісторіуса: "Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію".

Деталі: Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

Реклама:

Пряма мова Пісторіуса: "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччиназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW

фото, відеоМоскву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

Усі новини...
Німеччина
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
Останні новини
06:50
За минулу добу відбулось 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
06:23
"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
05:31
Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
04:52
фото, відеоМоскву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ
03:42
Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії
02:55
Путін назвав свою версію, чому РФ вийшла із "зернової угоди"
01:57
Повітряники попередили про загрозу ворожих безпілотників для Одещини
01:40
На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій – Тарнавський
00:53
"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
00:22
Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: