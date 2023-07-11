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У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 20:00
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

Пряма мова Пісторіуса: "Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію".

Деталі: Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

Пряма мова Пісторіуса: "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.

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Теми: НімеччиназброяУкраїна
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