У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Вівторок, 11 липня 2023, 20:00
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.
Пряма мова Пісторіуса: "Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію".
Деталі: Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.
Реклама:
Пряма мова Пісторіуса: "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.
Що було раніше:
- Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".
- Раніше у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
- Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.
ВІДЕО ДНЯ