У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

Пряма мова Пісторіуса: "Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію".

Деталі: Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

Пряма мова Пісторіуса: "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.

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