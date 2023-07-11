Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 20:00
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Борис Писториус, фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Tagesspiegel.

Прямая речь Писториуса: "Если отдельные партнеры делают это (поставляют дальнобойные ракеты – ред.), это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию".

Реклама:

Детали: Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США предоставляет Украине больше всего помощи.

Прямая речь Писториуса: "Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще невозможно".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".
  • Ранее в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.
  • Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – тех же самых, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: