В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Tagesspiegel.

Прямая речь Писториуса: "Если отдельные партнеры делают это (поставляют дальнобойные ракеты – ред.), это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию".

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Детали: Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США предоставляет Украине больше всего помощи.

Прямая речь Писториуса: "Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще невозможно".

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