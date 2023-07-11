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В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 20:00
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Борис Писториус, фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Tagesspiegel.

Прямая речь Писториуса: "Если отдельные партнеры делают это (поставляют дальнобойные ракеты – ред.), это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию".

Детали: Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США предоставляет Украине больше всего помощи.

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Прямая речь Писториуса: "Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще невозможно".

Что предшествовало:

  • В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".
  • Ранее в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.
  • Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – тех же самых, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

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Темы: ГерманияоружиеУкраина
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