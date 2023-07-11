Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"

Вівторок, 11 липня 2023, 20:26
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається людиною Москви
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти керівника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна, наближеного до чинного президента країни Александара Вучича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Як стверджує американська сторона, Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем, що призвело до поширення корупції у сербській владі.

Реклама:

"Вулін підтримує взаємовигідні стосунки із сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, який перебуває під санкціями США, допомагаючи йому забезпечувати вільне переміщення нелегальних поставок зброї через кордон Сербії", – вказує Мінфін США.

Вулін, який обіймає посаду голови розвідувальної служби – Агентства безпеки та інформації Сербії з минулого року, раніше був міністром оборони та внутрішніх справ країни. Він є першим сербським посадовцем, який потрапив під санкції, перебуваючи при владі, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.

Вулін вважається "людиною Москви" у сербському керівництві. Його призначення керівником розвідки раніше обурило прозахідну опозицію Сербії і розглядається як чергова відмова від закликів Заходу до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона справді хоче членства в ньому.

ВІДЕО ДНЯ

У минулі роки Вулін розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії, які навіть напрацювали план спільної військової операції проти Косова. А ще він перший сербський політик, який у статусі міністра оборони в грудні 2020 року офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожої з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У жовтні Вулін заявляв, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце".

Теми: СШАсанкціїСербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: