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США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"

Вівторок, 11 липня 2023, 20:26
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається людиною Москви
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти керівника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна, наближеного до чинного президента країни Александара Вучича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Як стверджує американська сторона, Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем, що призвело до поширення корупції у сербській владі.

"Вулін підтримує взаємовигідні стосунки із сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, який перебуває під санкціями США, допомагаючи йому забезпечувати вільне переміщення нелегальних поставок зброї через кордон Сербії", – вказує Мінфін США.

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Вулін, який обіймає посаду голови розвідувальної служби – Агентства безпеки та інформації Сербії з минулого року, раніше був міністром оборони та внутрішніх справ країни. Він є першим сербським посадовцем, який потрапив під санкції, перебуваючи при владі, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.

Вулін вважається "людиною Москви" у сербському керівництві. Його призначення керівником розвідки раніше обурило прозахідну опозицію Сербії і розглядається як чергова відмова від закликів Заходу до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона справді хоче членства в ньому.

У минулі роки Вулін розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії, які навіть напрацювали план спільної військової операції проти Косова. А ще він перший сербський політик, який у статусі міністра оборони в грудні 2020 року офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожої з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

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У жовтні Вулін заявляв, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце".

Теми: СШАсанкціїСербія
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