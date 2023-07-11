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США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается "человеком Москвы"

Вторник, 11 июля 2023, 20:26
США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается человеком Москвы
Фото: Getty Images

Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, приближенного к действующему президенту страны Александару Вучичу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как утверждает американская сторона, Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением, что привело к распространению коррупции в сербской власти.

Детали: Как утверждает американская сторона, Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением, что привело к распространению коррупции в сербской власти.

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"Вулин поддерживает взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогая ему обеспечивать свободное перемещение нелегальных поставок оружия через границу Сербии", – указывает Минфин США.

Также указывается, что Вулин использовал свои полномочия для поддержки России, "способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе".

Вулин, который занимает должность главы разведывательной службы – Агентства безопасности и информации Сербии с прошлого года, ранее был министром обороны и внутренних дел страны. Он является первым сербским чиновником, который попал под санкции, находясь у власти, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.

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Вулин считается "человеком Москвы" в сербском руководстве. Его назначение руководителем разведки ранее возмутило прозападную оппозицию Сербии и рассматривается как очередной отказ от призывов Запада к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет членства в нем.

В прошлые годы Вулин расширил сотрудничество генштабов России и Сербии, которые даже наработали план совместной военной операции против Косово. А еще он первый сербский политик, который в статусе министра обороны в декабре 2020 года официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В октябре Вулин заявлял, что Сербии стоит как можно скорее признать, что она "не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место".

Темы: СШАсанкцииСербия
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