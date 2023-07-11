Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 21:21
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини
Фото: Getty Images

Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: У голосуванні взяли участь 440 депутатів, усі проголосували "за". 

Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, згідно з текстом резолюції, "відбулася кривава неділя – кульмінаційний момент" Волинської трагедії, яку польські депутати називають геноцидом. 

Реклама:

У резолюції підкреслюється, що "того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення".

У резолюції зазначено, що з 2016 року 11 липня відзначається як Національний день пам'яті жертв геноциду, під час якого "було вбито понад 100 тисяч поляків – часто у дуже жорстокий спосіб".

"Сейм Республіки Польща хоче вшанувати пам'ять усіх жертв Волинської трагедії. Особливого визнання заслуговують ті представники української нації, які, ризикуючи життям, протистояли злочину, скоєному їхніми співвітчизниками", – йдеться також у документі.

ВІДЕО ДНЯ

У резолюції підкреслено, що "польсько-українське примирення, яке роками вибудовувалося представниками обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв років Другої світової війни". 

"Необхідно провести ексгумацію, гідне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв геноциду на східних прикордонних землях", – йдеться у резолюції.

Що було раніше: Цієї неділі президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.

Теми: ПольщаУкраїнаВолинь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW

фото, відеоМоскву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

Усі новини...
Польща
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Останні новини
08:31
Окупанти заявили, що український дрон поцілив у склад боєприпасів в Криму
08:19
Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660
07:52
доповненоВорог вночі атакував Одещину: ППО знищила 3 "Шахеди", зруйновано ангар із зерном
07:10
Сили ППО знищили над Сумщиною "Шахед" – ОВА
06:50
За минулу добу відбулось 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
06:23
"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
05:31
Міноборони РФ стверджує, що нібито відбило атаку безпілотників на Москву
04:52
фото, відеоМоскву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ
03:42
Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії
02:55
Путін назвав свою версію, чому РФ вийшла із "зернової угоди"
Усі новини...
Реклама: