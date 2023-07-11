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Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 21:21
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
Фото: Getty Images

Сейм Польши во вторник принял резолюцию о чествовании памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-ю годовщину, заявив, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Onet

Детали: В голосовании приняли участие 440 депутатов, все проголосовали "за". 

Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "состоялось кровавое воскресенье – кульминационный момент" Волынской трагедии, которую польские депутаты называют геноцидом. 

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В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".

В резолюции указано, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, во время которого "было убито более 100 тысяч поляков – часто очень жестоким способом".

"Сейм Республики Польша хочет почтить память всех жертв Волынской трагедии. Особого признания заслуживают те представители украинской нации, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершенному их соотечественниками", – говорится также в документе.

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В резолюции подчеркнуто, что "польско-украинское примирение, которое годами выстраивалось представителями обоих народов, должно включать также признание вины и чествование памяти жертв лет Второй мировой войны". 

"Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и почтение памяти всех жертв геноцида на восточных приграничных землях", – говорится в резолюции.

Что предшествовало: В это воскресенье президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.

Темы: ПольшаУкраинаВолынь
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