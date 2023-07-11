ЗМІ дізнались, які "гарантії безпеки" Україні хоче запропонувати ЄС

Зовнішньополітичний орган Євросоюзу – Європейська служба зовнішніх справ – розробила проєкт плану надання Україні "безпекових зобов’язань", які передбачають постійну військову підтримку й співпрацю.

Про це стало відомо виданню Politico, в розпорядженні якого опинився документ, пише "Європейська правда".

Пропозиції зовнішньополітичного відомства ЄС щодо "гарантій безпеки" для України, які наразі мають статус рекомендацій, охоплюють варіанти від "сталого" постачання зброї, продовження військових навчань, обміну розвідданими і допомоги в налагодженні зв'язків між українськими і європейськими оборонними компаніями.

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Ключовим елементом таких зобов’язань вказується створення "спеціального" фонду довгострокової військової підтримки України, який діятиме до 2027 року, який європейські посадовці мають незабаром оголосити.

У межах цього фонду ЄС до кінця року витратить 4 мільярди євро, щоб допомогти Україні з озброєнням, а з часом буде розвиватись для закупівлі "більш складних і дорогих систем озброєнь", як-то ракет і винищувачів.

"Чим більше ми зможемо говорити про довгострокові зобов'язання, тим більше ми зможемо дати Путіну зрозуміти, що він не може розраховувати на втому Європи від виборів чи з будь-якої іншої причини", – прокоментував Politico дипломат ЄС.

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Однак, додав дипломат, це "не означає, що ми (ЄС. – Ред.) робимо ставку на те, що війна триватиме".

Раніше ЗМІ повідомляли, що невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину" з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня.

У вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що країни "Групи семи" ухвалять спільну декларацію щодо гарантій у сфері безпеки для України після настання миру.