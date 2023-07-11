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СМИ узнали, какие "гарантии безопасности" Украине хочет предложить ЕС

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 22:06
СМИ узнали, какие гарантии безопасности Украине хочет предложить ЕС
Фото: Getty Images

Внешнеполитический орган Евросоюза – Европейская служба внешних дел – разработала проект плана предоставления Украине "обязательств по безопасности", которые предусматривают постоянную военную поддержку и сотрудничество.

Об этом стало известно изданию Politico, в распоряжении которого оказался документ, пишет "Европейская правда".

Предложения внешнеполитического ведомства ЕС по "гарантиям безопасности" для Украины, которые сейчас имеют статус рекомендаций, охватывают варианты от "устойчивых" поставок оружия, продолжения военных учений, обмена разведданными и помощи в налаживании связей между украинскими и европейскими оборонными компаниями.

Ключевым элементом таких обязательств указывается создание "специального" фонда долгосрочной военной поддержки Украины, который будет действовать до 2027 года, который европейские чиновники должны вскоре объявить.

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В рамках этого фонда ЕС до конца года потратит 4 миллиарда евро, чтобы помочь Украине с вооружением, а со временем будет развиваться для закупки "более сложных и дорогих систем вооружений", таких как ракеты и истребители.

"Чем больше мы сможем говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше мы сможем дать Путину понять, что он не может рассчитывать на усталость Европы от выборов или по любой другой причине", – прокомментировал Politico дипломат ЕС.

Однако, добавил дипломат, это "не означает, что мы (ЕС. – Ред.) делаем ставку на то, что война будет продолжаться".

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Ранее СМИ сообщали, что небольшая группа государств НАТО ведет "душераздирающие переговоры в последнюю минуту" с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страны "Группы семи" примут совместную декларацию о гарантиях в сфере безопасности для Украины после наступления мира.

Темы: ЕСУкраина
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