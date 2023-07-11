Кулеба про саміт Альянсу: НАТО не повинен тримати членство України "в підвішеному стані"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови українського МЗС, НАТО не повинен тримати "всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство". Він визнав, що рішення Вільнюського саміту зробило шлях Києва до Альянсу коротшим.

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"І вони (лідери Альянсу. – Ред.) могли б також зробити це (шлях України в НАТО. – ред.) швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО", – підкреслив він.

"Ми виходимо з припущення, що вже наявні всі умови для надання запрошення тут, у Вільнюсі, тоді як саме членство настане тоді, коли дозволять умови. Але ми будемо й далі працювати з нашими партнерами, аби цей процес рухався далі", – додав Кулеба.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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