Кулеба о саммите Альянса: НАТО не должен держать членство Украины "в подвешенном состоянии"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование решением саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе относительно членства Украины, в котором не было желаемого для Киева приглашения.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам главы украинского МИД, НАТО не должен держать "всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве". Он признал, что решение Вильнюсского саммита сделало путь Киева в Альянс короче.

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"И они (лидеры Альянса. – Ред.) могли бы также сделать это (путь Украины в НАТО. – ред.) быстрее, если бы было четкое указание на то, когда Украина получит приглашение в НАТО", – подчеркнул он.

"Мы исходили из предположения, что уже имеются все условия для предоставления приглашения здесь, в Вильнюсе, тогда как само членство наступит тогда, когда позволят условия. Но мы будем и дальше работать с нашими партнерами, чтобы этот процесс двигался дальше", – добавил Кулеба.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.