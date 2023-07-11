Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ

Президент США Джо Байден пропустить сьогоднішню вечерю глав держав і урядів на саміті НАТО у Вільнюсі.

Джерело: CNN

Деталі: На запитання журналістів, які подорожують з президентом США, про причину, офіційний представник заявив, що президент "має чотири повних дні офіційних справ і готується до великої промови завтра на додаток до ще одного дня на саміті".

Замість Байдена на вечері буде присутній держсекретар Ентоні Блінкен.

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Щодо розкладу Байдена, то у понеділок він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, 10 і королем Чарльзом у Віндзорському замку перед поїздкою до Вільнюса, а у вівторок взяв участь у низці зустрічей лідерів на саміті.

У середу він виступить з промовою у Вільнюсі, а потім вирушить до Гельсінкі, де в четвер візьме участь у саміті лідерів країн Північної Європи і відповість на запитання під час прес-конференції.