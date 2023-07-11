Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 липня 2023, 23:31
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден пропустить сьогоднішню вечерю глав держав і урядів на саміті НАТО у Вільнюсі.

Джерело: CNN

Деталі: На запитання журналістів, які подорожують з президентом США, про причину, офіційний представник заявив, що президент "має чотири повних дні офіційних справ і готується до великої промови завтра на додаток до ще одного дня на саміті".

Реклама:

Замість Байдена на вечері буде присутній держсекретар Ентоні Блінкен.

Щодо розкладу Байдена, то у понеділок він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, 10 і королем Чарльзом у Віндзорському замку перед поїздкою до Вільнюса, а у вівторок взяв участь у низці зустрічей лідерів на саміті.

У середу він виступить з промовою у Вільнюсі, а потім вирушить до Гельсінкі, де в четвер візьме участь у саміті лідерів країн Північної Європи і відповість на запитання під час прес-конференції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденНАТОЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: