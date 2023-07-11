Байден пропустит совместный ужин лидеров на саммите НАТО - СМИ

Президент США Джо Байден пропустит сегодняшний ужин глав государств и правительств на саммите НАТО в Вильнюсе.

Источник: CNN

Детали: На вопрос журналистов, путешествующих с президентом США, о причине, официальный представитель заявил, что президент "имеет четыре полных дня официальных дел и готовится к большой речи завтра в дополнение к еще одному дню на саммите".

Вместо Байдена на ужине будет присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен.

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Что касается расписания Байдена, то в понедельник он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит, 10 и королем Чарльзом в Виндзорском замке перед поездкой в Вильнюс, а во вторник принял участие в ряде встреч лидеров на саммите.

В среду он выступит с речью в Вильнюсе, а затем отправится в Хельсинки, где в четверг примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и ответит на вопросы во время пресс-конференции.