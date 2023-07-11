Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок заявив, що в межах так званої коаліції винищувачів польська сторона надасть інфраструктуру для підготовки українських льотчників на F-16.

Про це пише "Європейська правда".

Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на винищувачах F-16, Блащак висловив подяку Данії та Нідерландам за "запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи".

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", – додав він.

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Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy🇺🇦przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Відповідно до домовленості, укладеної 11 державами на полях саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, "коаліція винищувачів" почне підготовку українських льотчиків на F-16 у серпні в Данії.

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Для початку планується підготувати дві групи. Це загалом близько 30-40 людей, зокрема 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки.

Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що очікує побачити результати підготовки за шість місяців.

Раніше стало відомо, що в Румунії створять центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зокрема Україна.