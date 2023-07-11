Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 23:47
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Фото: Getty Images

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник заявил, что в рамках так называемой коалиции истребителей польская сторона предоставит инфраструктуру для подготовки украинских летчиков на F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на истребителях F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за "запуск и координацию этой очень важной инициативы".

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", – добавил он.

Реклама:

Согласно договоренности, заключенной 11 государствами на полях саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, "коалиция истребителей" начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

ВИДЕО ДНЯ

Для начала планируется подготовить две группы. Это всего около 30-40 человек, в том числе 10-12 летчиков и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что ожидает увидеть результаты подготовки через шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники, в частности Украина.

Темы: ПольшаоружиеУкраинаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км

"Вагнер" в Беларуси не является угрозой для Украины или Польши – ISW

Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина

"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу

Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр

Все новости...
Польша
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Последние новости
10:38
X вместо птички: Маск утвердил новый "промежуточный" логотип Twitter
10:33
Прикрываются выплатами ООН. Как избежать мошенников, выманивающих деньги
10:30
Под ударом 9 областей: россияне атакуют Луганщину, в огненном плену 24 населенных пункта Херсонщины
10:25
Все пути ведут в Крам. Любовь, смерть и паста с лососем в "романтичной столице Украины"
10:19
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
10:15
Атака беспилотников на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – источник
10:05
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным – "Энергоатом"
09:52
В результате ночной атаки в Одесской области пострадали 6 человек
09:49
Выезжают и возвращаются по несколько раз: как живет прифронтовый Орихив
09:34
Разведка Британии объяснила, зачем РФ занимается военной подготовкой детей
Все новости...
Реклама: