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Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 23:47
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Фото: Getty Images

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник заявил, что в рамках так называемой коалиции истребителей польская сторона предоставит инфраструктуру для подготовки украинских летчиков на F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на истребителях F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за "запуск и координацию этой очень важной инициативы".

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"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", – добавил он.

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Согласно договоренности, заключенной 11 государствами на полях саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, "коалиция истребителей" начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

Для начала планируется подготовить две группы. Это всего около 30-40 человек, в том числе 10-12 летчиков и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что ожидает увидеть результаты подготовки через шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники, в частности Украина.

Темы: ПольшаоружиеУкраинаавиа
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