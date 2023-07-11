Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник заявил, что в рамках так называемой коалиции истребителей польская сторона предоставит инфраструктуру для подготовки украинских летчиков на F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на истребителях F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за "запуск и координацию этой очень важной инициативы".

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", – добавил он.

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Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy🇺🇦przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 11, 2023

Согласно договоренности, заключенной 11 государствами на полях саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, "коалиция истребителей" начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

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Для начала планируется подготовить две группы. Это всего около 30-40 человек, в том числе 10-12 летчиков и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что ожидает увидеть результаты подготовки через шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники, в частности Украина.