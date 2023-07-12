Обстріли Сумщини: за добу – 225 "прильотів"

Протягом 11 липня російські окупанти здійснили 22 обстріли Сумської області, зафіксовано 225 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів, загинула велика рогата худоба (1 тварина). Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

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У Дружбівській громаді був артобстріл (8 вибухів).

По Білопільській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи). Також росіяни били з мінометів (31 вибух), артилерії (25 вибухів) та РСЗВ (14 вибухів).

У Глухівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (25 вибухів).

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По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та гранатометний обстріл (95 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

По Шалигинській громаді здійснено гранатометний обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).