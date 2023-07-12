Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: за добу – 225 "прильотів"

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 00:15
Обстріли Сумщини: за добу – 225 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 11 липня російські окупанти здійснили 22 обстріли Сумської області, зафіксовано 225 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів, загинула велика рогата худоба (1 тварина). Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

Реклама:

У Дружбівській громаді був артобстріл (8 вибухів).

По Білопільській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи). Також росіяни били з мінометів (31 вибух), артилерії (25 вибухів) та РСЗВ (14 вибухів).

У Глухівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (25 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та гранатометний обстріл (95 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

По Шалигинській громаді здійснено гранатометний обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоДБР затримало колишнього одеського військкома, який пустився навтьоки

У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км

"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Усі новини...
Сумська область
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння
Останні новини
11:34
У "Нафтогаза" завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії
11:30
фото"Розкрадач гробниць"-невдаха намагався викрасти прах агента НКВС Кузнєцова у Львові
11:10
Як записатися на безоплатний прийом до психолога – пояснює НСЗУ
11:06
Amazon вимагатиме від частини співробітників переїхати для повернення в офіс
11:01
Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg
11:00
відеоДБР затримало колишнього одеського військкома, який пустився навтьоки
10:50
Помер відомий український мовознавець Костянтин Тищенко
10:38
X замість пташки: Маск затвердив новий "проміжний" логотип Twitter
10:33
Прикриваються виплатами від ООН. Як уникнути шахраїв, які виманюють гроші
10:30
Під ударом 9 областей: росіяни атакують Луганщину, у вогняному полоні 24 населених пункти Херсонщини
Усі новини...
Реклама: