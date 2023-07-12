Обстрелы Сумщины: за сутки – 225 "прилетов"

В течение 11 июля российские оккупанты совершили 22 обстрела Сумской области, зафиксировано 225 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов). В результате одного из обстрелов осталось без света 370 абонентов, погиб крупный рогатый скот (1 животное). В результате еще одного обстрела повреждены гражданские здания.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (9 взрывов).

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В Дружбовской громаде был артобстрел (8 взрывов).

По Белопольской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва). Также россияне били из минометов (31 взрыв), артиллерии (25 взрывов) и РСЗО (14 взрывов).

В Глуховской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (25 взрывов).

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По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов) и гранатометный обстрел (95 взрывов).

По Хотинской громаде враг бил из минометов (6 взрывов), в результате обстрела повреждена ЛЭП.

По Шалигинской громаде осуществлен гранатометный обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).