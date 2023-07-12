Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: за сутки – 225 "прилетов"

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 225 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 11 июля российские оккупанты совершили 22 обстрела Сумской области, зафиксировано 225 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов). В результате одного из обстрелов осталось без света 370 абонентов, погиб крупный рогатый скот (1 животное). В результате еще одного обстрела повреждены гражданские здания.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (9 взрывов).

Реклама:

В Дружбовской громаде был артобстрел (8 взрывов).

По Белопольской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва). Также россияне били из минометов (31 взрыв), артиллерии (25 взрывов) и РСЗО (14 взрывов).

В Глуховской громаде зафиксирован гранатометный обстрел (25 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов) и гранатометный обстрел (95 взрывов).

По Хотинской громаде враг бил из минометов (6 взрывов), в результате обстрела повреждена ЛЭП.

По Шалигинской громаде осуществлен гранатометный обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР задержало бывшего одесского военкома, пустившегося наутек

видеоВ Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км

"Вагнер" в Беларуси не является угрозой для Украины или Польши – ISW

Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина

"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу

Все новости...
Сумская область
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА
На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья
Последние новости
11:10
Как записаться на безвозмездный прием к психологу – объясняет НСЗУ
11:06
Amazon потребует от части сотрудников переехать для возвращения в офис
11:01
Глава МИД Британии не поехал в Китай из-за загадочного исчезновения министра - Bloomberg
11:00
ГБР задержало бывшего одесского военкома, пустившегося наутек
10:50
Умер известный украинский языковед Константин Тищенко
10:38
X вместо птички: Маск утвердил новый "промежуточный" логотип Twitter
10:33
Прикрываются выплатами ООН. Как избежать мошенников, выманивающих деньги
10:30
Под ударом 9 областей: россияне атакуют Луганщину, в огненном плену 24 населенных пункта Херсонщины
10:25
Все пути ведут в Крам. Любовь, смерть и паста с лососем в "романтичной столице Украины"
10:19
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Все новости...
Реклама: