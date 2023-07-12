У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У Києві та низці областей України вночі 12 липня оголошували повітряну тривогу, існувала загроза застосування росіянами ударних безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці тривогу оголосили близько 01:20.

Також про небезпеку повідомлено у центральних та північно-східних областях України.

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За даними Повітряних сил, у регіонах, де оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА "Шахед".

Доповнено о 02:15. Тривога поширилась на Вінницьку область. ПС попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Доповнено о 04:10. В усіх областях України оголошено відбій повітряної тривоги.