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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 04:10
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 12 липня оголошували повітряну тривогу, існувала загроза застосування росіянами ударних безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: У столиці тривогу оголосили близько 01:20.

Також про небезпеку повідомлено у центральних та північно-східних областях України.

За даними Повітряних сил, у регіонах, де оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА "Шахед".

Доповнено о 02:15. Тривога поширилась на Вінницьку область. ПС попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Доповнено о 04:10. В усіх областях України оголошено відбій повітряної тривоги.

Теми: Київповітряна тривогаУкраїна
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