В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Среда, 12 июля 2023, 04:10
В Киеве и ряде областей Украины ночью 12 июля объявляли воздушную тревогу, существувала угроза применения россиянами ударных беспилотников.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В столице тревогу объявили около 01:20.
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Также об опасности сообщено в центральных и северо-восточных областях Украины.
По данным Воздушных сил, в регионах, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения врагом ударных БпЛА "Шахед".
Дополнено в 02:15. Тревога распространилась на Винницкую область. ПС предупреждают об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
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Дополнено в 04:10. Во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги.