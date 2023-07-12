Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 04:10
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины ночью 12 июля объявляли воздушную тревогу, существувала угроза применения россиянами ударных беспилотников.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В столице тревогу объявили около 01:20.

Реклама:

Также об опасности сообщено в центральных и северо-восточных областях Украины.

По данным Воздушных сил, в регионах, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения врагом ударных БпЛА "Шахед".

Дополнено в 02:15. Тревога распространилась на Винницкую область. ПС предупреждают об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 04:10. Во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги.

Темы: Киеввоздушная тревогаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: