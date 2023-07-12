В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины ночью 12 июля объявляли воздушную тревогу, существувала угроза применения россиянами ударных беспилотников.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В столице тревогу объявили около 01:20.

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Также об опасности сообщено в центральных и северо-восточных областях Украины.

По данным Воздушных сил, в регионах, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения врагом ударных БпЛА "Шахед".

Дополнено в 02:15. Тревога распространилась на Винницкую область. ПС предупреждают об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

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Дополнено в 04:10. Во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги.