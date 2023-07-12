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Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 01:58
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
ФОТО ZMINA.INFO

Колаборанти з так званої окупаційної "адміністрації" Луганської області домовляються з Кремлем про можливість "евакуації" на територію РФ у випадку звільнення регіону від російських загарбників.  

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У контексті наступальної операції Сил оборони України осередок колаборантів на тимчасово окупованій території Луганської області прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва РФ у разі звільнення регіону від російсько-окупаційних військ".

Деталі: Зокрема, повідомили у ЦНС, йдеться про те, що Кремль має намір створити умови для "евакуації" на територію РФ для подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя невеликої групи колаборантів з Луганщини.

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"З цією метою заплановано залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб, які працюють в місцевій окупаційній адміністрації до членства у всеросійській політичній партії "Единая Россия" та видати відповідні партійні квитки", – зазначили у Спротиві.

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Теми: Луганська областьРосія
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