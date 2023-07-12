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Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 01:58
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
ФОТО ZMINA.INFO

Коллаборанты из так называемой оккупационной "администрации" Луганской области договариваются с Кремлем о возможности "эвакуации" на территорию РФ в случае освобождения региона от российских захватчиков. 

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В контексте наступательной операции Сил обороны Украины центр коллаборантов на временно оккупированной территории Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск".

Детали: В частности, сообщили в ЦНС, речь идет о том, что Кремль намерен создать условия для "эвакуации" на территорию РФ для дальнейшей интеграции в российскую общественно-политическую жизнь небольшой группы коллаборантов с Луганщины.

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"С этой целью запланировано привлечь ориентировочно от 10 до 15 человек, работающих в местной оккупационной администрации к членству во всероссийской политической партии "Единая Россия" и выдать соответствующие партийные билеты", – отметили в Сопротивлении.

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Темы: Луганская областьРосcия
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