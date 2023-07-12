В Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа – росЗМІ

У російському місті Єкатеринбург спалахнула масштабна пожежа, горять дерев'яні піддони, вогонь локалізовано на території площею 1,5 тис. кв. м.

Джерело: російські видання "РИА Новости" і "ТАСС" з посиланням на рятувальників

Дослівно: "У Єкатеринбурзі горять дерев'яні піддони і будівельні вагончики".

Деталі: Повідомляється, що гасіння ускладнюється сусідством з лініями електропередач.

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У прес-службі ГУ МНС розповіли "ТАСС", що пожежа спалахнула на майданчику в районі Сибірського тракту.

У гасінні задіяні 47 людей, 15 одиниць спецтехніки. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Згодом росЗМІ повідомили, що пожежу поруч із ЛЕП у Єкатеринбурзі локалізовано на території 1,5 тис. "квадратів".