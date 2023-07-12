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В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 02:55
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Пожар в Екатеринбурге. Фото РИА НОВОСТИ

В российском городе Екатеринбург вспыхнул масштабный пожар, горят деревянные поддоны, огонь локализован на территории площадью 1,5 тыс. кв. м.

Источник: российские издания "РИА Новости" и "ТАСС" со ссылкой на спасателей

Дословно: "В Екатеринбурге горят деревянные поддоны и строительные бытовки".

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Детали: Сообщается, что тушение осложняется соседством с линиями электропередач.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали "ТАСС", что пожар вспыхнул на площадке в районе Сибирского тракта.

 

В тушении задействованы 47 человек, 15 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока отсутствует.

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Позже росСМИ сообщили, что пожар рядом с ЛЭП в Екатеринбурге локализован на территории 1,5 тыс. "квадратов".

Темы: Росcияпожар
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