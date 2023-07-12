Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 02:55
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Пожар в Екатеринбурге. Фото РИА НОВОСТИ

В российском городе Екатеринбург вспыхнул масштабный пожар, горят деревянные поддоны, огонь локализован на территории площадью 1,5 тыс. кв. м.

Источник: российские издания "РИА Новости" и "ТАСС" со ссылкой на спасателей

Дословно: "В Екатеринбурге горят деревянные поддоны и строительные бытовки".

Детали: Сообщается, что тушение осложняется соседством с линиями электропередач.

Реклама:

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали "ТАСС", что пожар вспыхнул на площадке в районе Сибирского тракта.

 

В тушении задействованы 47 человек, 15 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Позже росСМИ сообщили, что пожар рядом с ЛЭП в Екатеринбурге локализован на территории 1,5 тыс. "квадратов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блинкен о F-16: Понадобятся месяцы, прежде чем украинцы начнут их реально применять

фотоУ главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда

фотоСиловики разоблачили в госизмене нардепа от ОПЗЖ, у него идут обыски

документКулинич, Наумов, Баканов: дело бывшего топа СБУ об измене обросло нестыковками

фотоНеудачливый "расхититель гробниц" пытался похитить прах агента НКВД Кузнецова во Львове

видеоГБР задержало бывшего одесского военкома, пустившегося наутек

Все новости...
Росcия
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
Последние новости
14:17
фото, видеоЖительница Львовщины маскировала мужчин под "волонтеров" и подвозила к границе
14:06
Дети смогут самостоятельно обращаться за юридической помощью: как это будет работать
13:54
Как искусственный интеллект стал частью мировой экономики
13:53
Блинкен о F-16: Понадобятся месяцы, прежде чем украинцы начнут их реально применять
13:45
Вернулся без ног: история украинского разведчика, который провел 13 дней в плену
13:43
фотоВ направлении Бердянска наблюдается самое большое движение окупантов - Андрющенко
13:41
В Украине требования к составу соков приведут в соответствие с европейскими нормами
13:35
репортажКраматорск – город свиданий под обстрелами и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица
13:23
Россияне обстреляли Купянский район: четверо раненых, в том числе подросток
13:05
За полгода Фонд гарантирования возместил вкладчикам 1,8 миллиарда
Все новости...
Реклама: