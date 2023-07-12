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ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 05:56
ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається представити український контрнаступ як невдалу операцію, попри настанови Кремля не применшувати результати контрнаступу та не перебільшувати російські успіхи, щоби позиціонувати очолюване ним Міноборони як ефективного керівника бойовими діями в Україні після невдалого заколоту ПВК "Вагнер".

Джерело: ISW

Дослівно: "Міністр оборони РФ Сергій Шойгу спробував представити український контрнаступ як невдалу операцію на тлі саміту НАТО.

Шойгу неправдоподібно заявив 11 липня, що українські війська втратили 26 тис. військовослужбовців і 1 244 танки та бойові машини піхоти з моменту початку контрнаступу 4 червня.

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Шойгу також заявив, що російська ППО перехопила 176 ракет HIMARS і 27 крилатих ракет Storm Shadow з моменту початку контрнаступу".

Деталі: За оцінками ISW, звіти МО РФ про українські втрати, ймовірно, сильно перебільшені, оскільки навіть російські "воєнкори" нещодавно звинуватили Міноборони Росії у зарахуванні ударів по вже пошкодженій і знищеній техніці як втрати нової української техніки.

"Риторика Шойгу щодо українського контрнаступу помітно суперечить настановам Кремля для ЗМІ не применшувати український контрнаступ і не перебільшувати російські успіхи. Можливо, Шойгу все частіше ігнорує усталені вказівки Кремля щодо висвітлення контрнаступу, намагаючись зобразити Міноборони РФ як ефективного керівника війною в Україні після заколоту "Вагнера", – йдеться у звіті інституту.

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Теми: РосіяконтрнаступУкраїна
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