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ISW объяснил, почему Шойгу пытается представить контрнаступление Украины как неудачную операцию

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 05:56
ISW объяснил, почему Шойгу пытается представить контрнаступление Украины как неудачную операцию
СЕРГЕЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу пытается представить украинское контрнаступление как неудачную операцию, несмотря на установки Кремля не преуменьшать результаты контрнаступления и не преувеличивать российские успехи, чтобы позиционировать возглавляемое им Минобороны как эффективного руководителя боевыми действиями в Украине после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер".

Источник: ISW

Дословно: "Министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную операцию на фоне саммита НАТО.

Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1 244 танка и боевые машины пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня.

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Шойгу также заявил, что российская ПВО перехватила 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с момента начала контрнаступления".

Детали: По оценкам ISW, отчеты МО РФ об украинских потерях, вероятно, сильно преувеличены, поскольку даже российские "военкоры" недавно обвинили Минобороны России в зачислении ударов по уже поврежденной и уничтоженной технике как потери новой украинской техники.

"Риторика Шойгу относительно украинского контрнаступления заметно противоречит установкам Кремля для СМИ не преуменьшать украинское контрнаступление и не преувеличивать российские успехи. Возможно, Шойгу все чаще игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь изобразить Минобороны РФ как эффективного руководителя войной в Украине после мятежа "Вагнера", – говорится в отчете института.

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Темы: РосcияконтрнаступлениеУкраина
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