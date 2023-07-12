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Ворог 6 разів обстріляв Нікопольщину: атакував дроном і артилерією

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 07:42
Ворог 6 разів обстріляв Нікопольщину: атакував дроном і артилерією
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА

Російські окупанти за останні 12 годин 6 разів обстріляли Нікопольський район Дніпровської області, агресор атакував з дрону і важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Від вечора (після 19-ї год – ред.) ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів.

Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю".

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Деталі: За словами очільника ОВА, люди не постраждали, рятувальники з'ясовують наслідки обстрілів.

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Теми: обстрілДніпропетровська область
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