Враг 6 раз обстрелял Никопольщину: атаковал дроном и артиллерией
Среда, 12 июля 2023, 07:42
Российские оккупанты за последние 12 часов 6 раз обстреляли Никопольский район Днепровской области, агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "С вечера (после 19 часов – ред.) враг обстрелял Никопольский район 6 раз.
Агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии. Попал по Марганецкой громаде и Никополю".
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Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали, спасатели выясняют последствия обстрела.