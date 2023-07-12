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Враг 6 раз обстрелял Никопольщину: атаковал дроном и артиллерией

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 07:42
Враг 6 раз обстрелял Никопольщину: атаковал дроном и артиллерией
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОВА

Российские оккупанты за последние 12 часов 6 раз обстреляли Никопольский район Днепровской области, агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "С вечера (после 19 часов – ред.) враг обстрелял Никопольский район 6 раз.

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Агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии. Попал по Марганецкой громаде и Никополю".

Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали, спасатели выясняют последствия обстрела.

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Темы: обстрелДнепропетровская область
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