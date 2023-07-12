Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО

За минулу добу, 11 липня, захисники України вбили близько 510 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, танк, 17 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин противника.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України про втрати ворога на ранок 12 липня

Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 до 12.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 235 530 (+510) осіб убитими,

танків ‒ 4090 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7) од,

артилерійських систем – 4402 (+17) од,

РСЗВ – 674 (+2) од,

засоби ППО ‒ 415 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 647 (+7).

Дані уточнюються.