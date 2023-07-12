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Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО

Олена РощінаСереда, 12 липня 2023, 08:26

За минулу добу, 11 липня, захисники України вбили близько 510 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, танк, 17 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин противника.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України про втрати ворога на ранок 12 липня 

Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 до 12.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235 530 (+510) осіб убитими,
  • танків ‒ 4090 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4402 (+17) од,
  • РСЗВ – 674 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 415 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 647 (+7).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяГенштаб
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