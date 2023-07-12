Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потеряла в войне еще полтысячи военных, 17 артиллерийских систем и ПВО

Елена РощинаСреда, 12 июля 2023, 08:26

За минувшие сутки, 11 июля, защитники Украины убили порядка 510 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, танк, 17 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин противника.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях врага на утро 12 июля 

Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24.02.22 до 12.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 235 530 (+510) человек убитыми,
  • танков – 4090 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7990 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
  • РСЗО – 674 (+2) ед,
  • средства ПВО – 415 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12) ед,
  • специальная техника – 647 (+7).

Данные уточняются.

Реклама:
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Китай тайно продает России дроны, тепловизоры, составляющие для бронежилетов – СМИ

видеоРастоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня

Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы

фотоУ главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда

фотоСиловики разоблачили в госизмене нардепа от ОПЗЖ, у него идут обыски

Все новости...
война
Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне
Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
18:52
Испания отправила Украине партию Leopard 2A4 и БТ
18:45
фотоВ киевском "Охматдете" удалили опухоль из мозга девушки, когда та находилась в сознании
18:45
фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области
18:42
Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии
18:41
видеоВ Мариуполе оккупанты заминировали все мосты: готовятся к битве – мэрия
18:33
Побыл на свободе всего 2 месяца: в Кривом Роге осудили мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
18:30
Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев
18:19
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
18:07
Греция и Болгария обсуждают транзит зерна из Украины по железной дороге
17:56
ФотоОт удара по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры – горсовет
Все новости...
Реклама: