Россия потеряла в войне еще полтысячи военных, 17 артиллерийских систем и ПВО
Среда, 12 июля 2023, 08:26
За минувшие сутки, 11 июля, защитники Украины убили порядка 510 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, танк, 17 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин противника.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях врага на утро 12 июля
Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24.02.22 до 12.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 235 530 (+510) человек убитыми,
- танков – 4090 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7990 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
- РСЗО – 674 (+2) ед,
- средства ПВО – 415 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
- крылатые ракеты – 1271 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12) ед,
- специальная техника – 647 (+7).
Данные уточняются.