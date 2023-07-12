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Россия потеряла в войне еще полтысячи военных, 17 артиллерийских систем и ПВО

Елена РощинаСреда, 12 июля 2023, 08:26

За минувшие сутки, 11 июля, защитники Украины убили порядка 510 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, танк, 17 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин противника.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях врага на утро 12 июля 

Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24.02.22 до 12.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 235 530 (+510) человек убитыми,
  • танков – 4090 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7990 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
  • РСЗО – 674 (+2) ед,
  • средства ПВО – 415 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12) ед,
  • специальная техника – 647 (+7).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcияГенштаб
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