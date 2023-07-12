Україна ніколи не погодиться на альтернативу її членства в НАТО – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну влаштує будь-яка модель захисту, яка не є альтернативою її членства в НАТО.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, – це членство України в Альянсі.

Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського – ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються".

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Деталі: Про це Кулеба сказав, коментуючи прийнятність для України "ізраїльської" безпекової моделі. Ізраїль є найстійкішим партнером США на Близькому Сході, й допомога йому викладена в 10-річних угодах. Остання з них зобов’язує Вашингтон надати її на суму 38 мільярдів доларі із 2019 по 2028 рік.

Він додав, що Україна зараз має реалізувати рішення Вільнюського саміту таким чином, щоби пришвидшити власну євроатлантичну інтеграцію: "Є план "А" – членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях".

За його словами, після "Вільнюсу" шлях України до Альянсу став коротшим, але не швидшим.

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Пряма мова: "Нам не потрібен ніякий план "Б". Ми вже у цю штуку гралися в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам Альянс, зробить нашу країну більш захищеною і, головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі".

Міністр наголосив, що членство України в НАТО – неминучий історичний процес: "Питання в тому, що хтось хоче, щоб це сталося через багато років, а ми хочемо, щоб це сталося набагато-набагато швидше. І, зрештою, я думаю, що буде саме так, як ми хочемо".

Відповідаючи на запитання про те, чи розуміють союзники і їхні розвідки, коли завершиться війна, голова МЗС сказав, що, "якби менше дивилися на членство України в НАТО через призму позиції Москви, то і сьогодні формулювання було би іншим".

Міністр зауважив, що наразі ніхто не скаже, коли настане кінець війни: "Не про це всі мають себе запитувати. Усі мають щодня ставити собі абсолютно інше запитання: а що я ще можу зробити, щоб війна якнайшвидше закінчилася перемогою України? І в цьому плані саміт є і буде успішний".