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Украина никогда не согласится на альтернативу ее членства в НАТО – Кулеба

Алена МазуренкоСреда, 12 июля 2023, 09:34

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину устроит любая модель защиты, которая не является альтернативой ее членства в НАТО.

Источник: Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Нам не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие. Мы не отдадим членство в НАТО за любые обещания. Потому что все понимают, и партнеры понимают, что самая сильная, самая мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны, - это членство Украины в Альянсе.

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Все остальные гарантии безопасности - это хорошо. Но ничто не заменит членство в НАТО. Это принципиальная позиция президента (Владимира Зеленского - ред.). И она будет реализована в тех решениях, которые принимаются".

Детали: Об этом Кулеба сказал, комментируя приемлемость для Украины "израильской" модели безопасности. Израиль является самым устойчивым партнером США на Ближнем Востоке, и помощь ему изложена в 10-летних соглашениях. Последнее из них обязывает Вашингтон предоставить ее на сумму 38 миллиардов долларов с 2019 по 2028 год.

Он добавил, что Украина сейчас должна реализовать решение Вильнюсского саммита таким образом, чтобы ускорить собственную евроатлантическую интеграцию: "Есть план "А" - членство Украины в НАТО. Вопрос только в том, чтобы как можно быстрее пройти этот путь".

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По его словам, после "Вильнюса" путь Украины в Альянс стал короче, но не быстрее.

Прямая речь: "Нам не нужен никакой план "Б". Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО. Членство Украины в НАТО усилит сам Альянс, сделает нашу страну более защищенной и, главное, оно предотвратит новые агрессии в Европе".

Министр подчеркнул, что членство Украины в НАТО - неизбежный исторический процесс: "Вопрос в том, что кто-то хочет, чтобы это произошло через много лет, а мы хотим, чтобы это произошло гораздо-много быстрее. И, в конце концов, я думаю, что будет именно так, как мы хотим".

Отвечая на вопрос о том, понимают ли союзники и их разведки, когда завершится война, глава МИД сказал, что, "если бы меньше смотрели на членство Украины в НАТО через призму позиции Москвы, то и сегодня формулировка была бы другой".

Министр отметил, что пока никто не скажет, когда наступит конец войны: "Не об этом все должны себя спрашивать. Все должны ежедневно задавать себе абсолютно другой вопрос: а что я еще могу сделать, чтобы война как можно быстрее закончилась победой Украины? И в этом плане саммит есть и будет успешным".

Темы: НАТОУкраина
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