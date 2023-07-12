"Велика сімка" оголосить спільні "історичні" гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" оголосять довгострокові гарантії безпеки для України, які називають кроком до завершення поточної фази війни.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії

Деталі: Рішення, яке називають історичним, вже підготовлене та майже узгоджене. Підписання відбудеться у середу у Вільнюсі, на полях саміту НАТО.

Дослівно: "Спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію. Це перший раз, коли така кількість країн ухвалює подібну комплексну угоду".

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Деталі: Підписанти Спільної декларації, окрім того, нададуть довгострокові двосторонні безпекові зобов’язання Україні, метою яких буде "побудова України, яка може захистити свою територіальну цілісність зараз та у майбутньому".

Після підписання декларації партнери анонсують ще більше безпекової допомоги, що включатиме у тому числі більш об’ємний і швидкий обмін розвіданими та підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових, розвиток промислової бази України.

"Не можна ще раз допустити повторення того, що сталося в Україні, і ця декларація підтверджує нашу готовність подбати, що Україна надалі не залишиться вразливою перед новими варварськими діями Росії. Підтримка руху України на шляху до НАТО у поєднані з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами і величезною підтримкою країн-членів НАТО стане потужним сигналом для президента Путіна і поверне мир у Європу", – зазначив прем’єр Британії Ріші Сунак.

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На першій зустрічі Ради Україна-НАТО він планує привітати рішення союзників спростити процедуру руху України до НАТО і відзначити, що Україна дуже швидко адаптує стандарти Альянсу, а подальше підвищення сумісності і готовність до реформ "вже допомогли Україні наближатися до того моменту, коли вона буде готовою зайняти правомірне місце в Альянсі".

Одночасно прем’єр Ріші Сунак анонсує великий новий пакет допомоги для України: з 70 одиницями техніки для ведення бою та логістики, серед яких бойові броньовані машини CVRT, тисячами боєприпасів для танків Challenger 2, а також близько 65 млн доларів на ремонт вже переданої військової техніки.

Ці кошти передбачені і на створення реабілітаційного центру для військових, які отримали серйозні поранення, він працюватиме у партнерстві з провідним британським центром у цій сфері Stanford Hall за підтримки фахівців з усіх країн членів.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" з Вільнюса.