"Большая семерка" объявит совместные "исторические" гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" объявят долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют шагом к завершению текущей фазы войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании

Детали: Решение, которое называют историческим, уже подготовлено и почти согласовано. Подписание состоится в среду в Вильнюсе, на полях саммита НАТО.

Дословно: "Совместная декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую следующую агрессию. Это первый раз, когда такое количество стран принимает подобное комплексное соглашение".

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Детали: Подписанты Совместной декларации, кроме того, предоставят долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украине, целью которых будет "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

После подписания декларации партнеры анонсируют еще больше помощи в сфере безопасности, что будет включать в том числе более объемный и быстрый обмен разведданными и поддержку для борьбы с кибератаками и гибридными угрозами, расширение учебных программ для украинских военных, развитие промышленной базы Украины.

"Нельзя еще раз допустить повторения того, что произошло в Украине, и эта декларация подтверждает нашу готовность позаботиться, что Украина в дальнейшем не останется уязвимой перед новыми варварскими действиями России. Поддержка движения Украины на пути в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и огромной поддержкой стран-членов НАТО станет мощным сигналом для президента Путина и вернет мир в Европу", – отметил премьер Британии Риши Сунак.

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На первой встрече Совета Украина-НАТО он планирует приветствовать решение союзников упростить процедуру движения Украины в НАТО и отметить, что Украина очень быстро адаптирует стандарты Альянса, а дальнейшее повышение совместимости и готовность к реформам "уже помогли Украине приближаться к тому моменту, когда она будет готова занять правомерное место в Альянсе".

Одновременно премьер Риши Сунак анонсирует большой новый пакет помощи для Украины: с 70 единицами техники для ведения боя и логистики, среди которых боевые бронированные машины CVRT, тысячами боеприпасов для танков Challenger 2, а также около 65 млн долларов на ремонт уже переданной военной техники.

Эти средства предусмотрены и на создание реабилитационного центра для военных, получивших серьезные ранения, он будет работать в партнерстве с ведущим британским центром в этой сфере Stanford Hall при поддержке специалистов из всех стран членов.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.