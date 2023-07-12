Росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні – звіт ОВА

РУЇНИ НА СУМЩИНІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Російські окупанти обстріляли за добу десять областей України, є загиблі серед цивільних.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Черкаська: уночі ворог атакував область "шахедами". Є влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа; ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні.

Реклама:

Чернігівщина: за добу – 2 обстріли (17 вибухів). Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів – 29 вибухів. Попередньо — без наслідків.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 225 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі. Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Запорізька: ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області. Наразі зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів.

Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя 85-річний чоловік отримав важкі травми. Його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але, на жаль, врятувати пораненого не вдалося.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів.

Харківщина: окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів.

Внаслідок обстрілу с.Вишневе Ізюмського району горіло складське приміщення з насінням соняшника. Жертв та постраждалих немає.

Також вчора ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по с.Кучерівка Куп'янського району.

Пошкоджено 4 приватних будинки, поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Луганщина: За добу противник здійснив 107 обстрілів (536 снарядів).

Загарбники на окупованих територіях знаходять нові способи примусової мобілізації. Відучора співробітники "гибдд" почали вилучати водійські посвідчення в чоловіків, які не мають у військовому квитку позначки про перебування на військовому обліку. Повернення посвідчення відбувається виключно після явки до військкомату.

Донеччина: за минулу добу росіяни здійснили 17 обстрілів. Пошкоджено 20 об’єктів: 16 житлових будинків, господарська будівля ТОВ "Агротіса", господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль.

За добу на Донеччині: 4 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по м.Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Відбулося займання господарчої споруди. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 67 обстрілів (313 снарядів), з них по м. Херсон – 5 артилерійських обстрілів (21 снаряд).

Ворогом влучено в: 23 райони населених пунктів області; будівлю гуманітарного штабу (м.Херсон); споруду водонапірної башти (с.Михайлівка).

Відомо про влучання в гуманітарний штаб у Херсоні та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі.

Через обстріл постраждали мирні люди.

Серед них – 8-річний хлопчик, у якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку.

У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували.

Також рашисти вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. В результаті обстрілу загинула 65-річна жінка.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, 5 дістали поранення.