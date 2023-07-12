Россияне обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне – отчет ОВА

РУИНЫ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские оккупанты обстреляли за сутки десять областей Украины, есть погибшие среди гражданских.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черкасская: ночью враг атаковал область "шахедами". Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате попадания возник пожар; ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела (17 взрывов). Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 6 обстрелов - 29 взрывов. Предварительно - без последствий.

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В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничья. Зафиксировано 225 взрывов.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов). В результате одного из обстрелов осталось без света 370 абонентов. В результате еще одного обстрела повреждены гражданские здания. Хотинская община: враг бил из минометов (6 взрывов). В результате обстрела повреждена ЛЭП.

Запорожская: враг совершил 69 обстрелов 16 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Сейчас зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов.

Во время артиллерийской атаки по жилому кварталу Гуляйполя 85-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти раненого не удалось.

Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский район 6 раз.

Харьковщина: оккупанты обстреляли из артиллерии около 15 приграничных населенных пунктов.

В результате обстрела с.Вишневое Изюмского района горело складское помещение с семенами подсолнечника. Жертв и пострадавших нет.

Также вчера враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по с.Кучеровка Купянского района.

Повреждены 4 частных дома, ранения получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: За сутки противник совершил 107 обстрелов (536 снарядов).

Захватчики на оккупированных территориях находят новые способы принудительной мобилизации. Со вчерашнего дня сотрудники "гибдд" начали изымать водительские удостоверения у мужчин, которые не имеют в военном билете отметки о пребывании на воинском учете. Возврат удостоверения происходит исключительно после явки в военкомат.

Донецкая область: за минувшие сутки россияне совершили 17 обстрелов. Повреждены 20 объектов: 16 жилых домов, хозяйственное здание ООО "Агротиса", хозяйственная постройка, гараж, гражданский автомобиль.

За сутки в Донецкой области: 4 раненых.

Николаевская область: вчера враг нанес артиллерийский обстрел по г.Очаков, в результате чего повреждены жилые дома. Произошло возгорание хозяйственной постройки. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 67 обстрелов (313 снарядов), из них по г. Херсон - 5 артиллерийских обстрелов (21 снаряд).

Врагом попали в: 23 района населенных пунктов области; здание гуманитарного штаба (г. Херсон); сооружение водонапорной башни (с. Михайловка).

Известно о попадании в гуманитарный штаб в Херсоне и по меньшей мере пять жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары.

Из-за обстрелов пострадали мирные люди.

Среди них - 8-летний мальчик, у которого диагностировали ранения средней степени тяжести. На момент вражеского удара он находился во дворе дома.

У 68-летнего мужчины - тяжелые ранения. Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести.

Еще один мужчина пострадал в Киндийке. Всех пострадавших госпитализировали.

Также рашисты ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. В результате обстрела погибла 65-летняя женщина.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 5 получили ранения.