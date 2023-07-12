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Зеленський пояснив, за яких умов Україна має отримати запрошення до НАТО

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 10:48

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО, коли дозволять безпекові умови.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив, прибувши на другий день саміту у Вільнюсі.

"Ми матимемо запрошення, коли дозволять умови безпеки", – сказав Зеленський.

За його словами, також він обговорить з партнерами питання озброєння України і ситуацію на полі бою.

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"Ми обговоримо також гарантії безпеки, які потрібні Україні на шляху до НАТО", – заявив президент.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" з Вільнюса.

Теми: ЗеленськийНАТО
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