Зеленский объяснил, при каких условиях Украина должна получить приглашение в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил, прибыв на второй день саммита в Вильнюсе.

"У нас будет приглашение, когда позволят условия безопасности", – сказал Зеленский.

По его словам, также он обсудит с партнерами вопрос вооружения Украины и ситуацию на поле боя.

Реклама:

"Мы обсудим также гарантии безопасности, которые нужны Украине на пути в НАТО", – заявил президент.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.