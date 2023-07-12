Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна стане членом НАТО попри вимоги Росії – Держдеп

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 11:12

Сполучені Штати заявили, що які б розрахунки та вимоги запобігти членству України в НАТО не були у Росії, вони будуть марними.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує речника Державного департаменту США Метью Міллера

Деталі: Представник Держдепу нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Москва вимагала зобов'язань щодо того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і Вашингтон "чітко дав зрозуміти, що це не обговорюється".

Реклама:

"Ми підтверджуємо це зобов'язання і сьогодні, і ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО", – підкреслив Міллер.

За його словами, які б розрахунки не робив Владімір Путін, "йому варто лише поглянути на допомогу (США) в галузі безпеки, яку надали Україні", а також на "допомогу в галузі безпеки", яку Україна "дуже добре використала на полі бою".

Водночас відповідаючи на репліку журналіста про те, що в Україні незадоволені тим, що на саміті у Вільнюсі Київ не отримав чіткого графіка вступу в Альянс, Міллер висловив розуміння, додавши, що "на їхньому місці", американці "зверталися б з тими самими проханнями", що й українці.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" з Вільнюса.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: