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Україна стане членом НАТО попри вимоги Росії – Держдеп

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 11:12

Сполучені Штати заявили, що які б розрахунки та вимоги запобігти членству України в НАТО не були у Росії, вони будуть марними.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує речника Державного департаменту США Метью Міллера

Деталі: Представник Держдепу нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Москва вимагала зобов'язань щодо того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і Вашингтон "чітко дав зрозуміти, що це не обговорюється".

"Ми підтверджуємо це зобов'язання і сьогодні, і ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО", – підкреслив Міллер.

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За його словами, які б розрахунки не робив Владімір Путін, "йому варто лише поглянути на допомогу (США) в галузі безпеки, яку надали Україні", а також на "допомогу в галузі безпеки", яку Україна "дуже добре використала на полі бою".

Водночас відповідаючи на репліку журналіста про те, що в Україні незадоволені тим, що на саміті у Вільнюсі Київ не отримав чіткого графіка вступу в Альянс, Міллер висловив розуміння, додавши, що "на їхньому місці", американці "зверталися б з тими самими проханнями", що й українці.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

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Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" з Вільнюса.

Теми: НАТОУкраїна
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