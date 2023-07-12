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Украина станет членом НАТО несмотря на требования России – Госдеп

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 11:12

Соединенные Штаты заявили, что какие бы расчеты и требования предотвратить членство Украины в НАТО не были у России, они будут напрасными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа напомнил, что до начала полномасштабного вторжения Москва требовала обязательств относительно того, что Украина никогда не вступит в НАТО, и Вашингтон "четко дал понять, что это не обсуждается".

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"Мы подтверждаем это обязательство и сегодня, и мы четко дали понять, что Украина станет членом НАТО", – подчеркнул Миллер.

По его словам, какие бы расчеты ни делал Владимир Путин, "ему стоит лишь взглянуть на помощь (США) в области безопасности, которую предоставили Украине", а также на "помощь в области безопасности", которую Украина "очень хорошо использовала на поле боя".

В то же время отвечая на реплику журналиста о том, что в Украине недовольны тем, что на саммите в Вильнюсе Киев не получил четкого графика вступления в Альянс, Миллер выразил понимание, добавив, что "на их месте", американцы "обращались бы с теми же просьбами", что и украинцы.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министр иностранных дел выразил разочарование решением саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе относительно членства Украины, в котором не было желаемого для Киева приглашения.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.

Темы: НАТОУкраина
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