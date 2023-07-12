Хочемо розуміти, що отримаємо запрошення до НАТО, коли ситуація дозволить – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планує 12 липня обговорити пакети підтримки ЗСУ, запрошення України до Альянсу та гарантії безпеки для України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети.

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Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою.

Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі.

І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".

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