Хочемо розуміти, що отримаємо запрошення до НАТО, коли ситуація дозволить – Зеленський
Середа, 12 липня 2023, 11:32
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планує 12 липня обговорити пакети підтримки ЗСУ, запрошення України до Альянсу та гарантії безпеки для України.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети.
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Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою.
Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі.
І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".
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Що було раніше:
- Як повідомлялось, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.
- Президент України Володимир Зеленський раніше жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.