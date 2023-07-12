Хотим понимать, что получим приглашение в НАТО, когда ситуация позволит – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе планирует 12 июля обсудить пакеты поддержки ВСУ, приглашение Украины в Альянс и гарантии безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета.

Первый - новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя.

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Второе - считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи.

И третье - мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".

Что предшествовало:

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