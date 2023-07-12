Хотим понимать, что получим приглашение в НАТО, когда ситуация позволит – Зеленский
Среда, 12 июля 2023, 11:32
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе планирует 12 июля обсудить пакеты поддержки ВСУ, приглашение Украины в Альянс и гарантии безопасности для Украины.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета.
Первый - новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя.
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Второе - считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи.
И третье - мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Как сообщалось, саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.